В Херсонской области нашли повешенным патрульного
Воскресенье, 24 октября 2021, 22:19
В Херсонской области нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.
Источник: полиция Херсонской области
Детали: 24 октября около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Олешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины.
Как выяснилось, умерший – 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области.
В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено.
Открытое уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного. Также о происшествии сообщено Государственное бюро расследований.
Украинская правда