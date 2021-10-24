В Херсонской области нашли повешенным патрульного

В Херсонской области нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: 24 октября около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Олешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины.

Как выяснилось, умерший – 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области.

В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Открытое уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного. Также о происшествии сообщено Государственное бюро расследований.