Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США дітей від 5 років можуть почати вакцинувати проти COVID у листопаді

Неділя, 24 жовтня 2021, 22:43
У США дітей від 5 років можуть почати вакцинувати проти COVID у листопаді
AFP via Getty Images

У США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада.

Джерело: провідний експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі в інтерв'ю ABC, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Якщо все піде добре, і ми отримаємо схвалення регулюючих органів і рекомендації CDC, цілком можливо, а то й дуже імовірно, що вакцини будуть доступні для дітей у віці від 5 до 11 років протягом першого тижня або двох листопада".

Деталі: За словами Фаучі, багато дітей зможуть пройти повну вакцинацію до кінця року.

Вакцина Pfizer/BioNTech вже використовується у США для дітей віком від 12 до 17 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
Білий дім: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені
У США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам НАТО
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: