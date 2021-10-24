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У США дітей від 5 років можуть почати вакцинувати проти COVID у листопаді

Неділя, 24 жовтня 2021, 22:43
AFP via Getty Images

У США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада.

Джерело: провідний експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі в інтерв'ю ABC, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Якщо все піде добре, і ми отримаємо схвалення регулюючих органів і рекомендації CDC, цілком можливо, а то й дуже імовірно, що вакцини будуть доступні для дітей у віці від 5 до 11 років протягом першого тижня або двох листопада".

Деталі: За словами Фаучі, багато дітей зможуть пройти повну вакцинацію до кінця року.

Вакцина Pfizer/BioNTech вже використовується у США для дітей віком від 12 до 17 років.

Українська правда
Теми: СШАвакцинаціядіти


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