У США дітей від 5 років можуть почати вакцинувати проти COVID у листопаді

У США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада.

Джерело: провідний експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі в інтерв'ю ABC, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Якщо все піде добре, і ми отримаємо схвалення регулюючих органів і рекомендації CDC, цілком можливо, а то й дуже імовірно, що вакцини будуть доступні для дітей у віці від 5 до 11 років протягом першого тижня або двох листопада".

Деталі: За словами Фаучі, багато дітей зможуть пройти повну вакцинацію до кінця року.

Вакцина Pfizer/BioNTech вже використовується у США для дітей віком від 12 до 17 років.