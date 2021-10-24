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В США детей от 5 лет могут начать прививать против COVID в ноябре

Воскресенье, 24 октября 2021, 22:43
В США детей от 5 лет могут начать прививать против COVID в ноябре
AFP via Getty Images

В США детей в возрасте от 5 до 11 лет, вероятно, начнут вакцинировать против COVID-19 в первой половине ноября.

Источник: ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи в интервью ABC, сообщает Reuters

Прямая речь: "Если все пойдет хорошо, и мы получим одобрение регулирующих органов и рекомендации CDC, вполне возможно, а то и очень вероятно, что вакцины будут доступны для детей в возрасте от 5 до 11 лет в течение первой недели или двух ноября".

Детали: По словам Фаучи, многие дети смогут пройти полную вакцинацию до конца года.

Вакцина Pfizer/BioNTech уже используется в США для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Украинская правда
Темы: СШАвакцинациядети
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