В США детей от 5 лет могут начать прививать против COVID в ноябре

В США детей в возрасте от 5 до 11 лет, вероятно, начнут вакцинировать против COVID-19 в первой половине ноября.

Источник: ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи в интервью ABC, сообщает Reuters

Прямая речь: "Если все пойдет хорошо, и мы получим одобрение регулирующих органов и рекомендации CDC, вполне возможно, а то и очень вероятно, что вакцины будут доступны для детей в возрасте от 5 до 11 лет в течение первой недели или двух ноября".

Детали: По словам Фаучи, многие дети смогут пройти полную вакцинацию до конца года.

Вакцина Pfizer/BioNTech уже используется в США для детей в возрасте от 12 до 17 лет.