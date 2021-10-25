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У джунглях Колумбії піймали лідера наркокартелю

Понеділок, 25 жовтня 2021, 00:29
DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images

Один з найбільш розшукуваних наркобаронів Південної Америки - Дайро Антоніо Усуга, відомий як Отоніель  -  був схоплений в своєму притулку в джунглях в Колумбії після полювання за участі сотень солдатів та спецслужб США і Великобританії.

Джерело: The Guardian, колумбійські ЗМІ

Деталі: Два тижні тому співробітники розвідки змогли визначити приблизне місце розташування укриття Усуги в регіоні Ураба поблизу кордону з Панамою.

За повідомленнями колумбійських ЗМІ, в операції брали участь понад 20 вертольотів, 10 безпілотних безпілотних літальних апаратів і сотні військовослужбовців, які перекрили річки і дороги, та військові кораблі. Під час захоплення гангстера був убитий один поліцейський.

Президент Колумбії  Іван Дуке порівняв арешт з вбивством Пабло Ескобара в 1993 році, заявивши, що "це найсерйозніший удар, завданий незаконному обігу наркотиків в цій країні в цьому столітті". За його словами, "Отоніель був найнебезпечнішим торговцем наркотиками у всьому світі".

Нагадаємо:

  • Дайро Антоніо Усуга - глава наркокартелю "Клан дель Гольфо".
  • Усугу звинувачують у контролі великої мережі кокаїнових лабораторій і незаконних злітно-посадочних смуг і пристаней для швидкісних катерів, використовуваних для контрабанди наркотиків. Всього було видано 132 ордери на арешт Усуги.
  • Державний департамент США запропонував винагороду - 5 млн доларів - за інформацію, що веде до піймання злочинця.
  • Колумбійська влада переслідували Усугу близько десяти років.  

Теми: наркотики


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