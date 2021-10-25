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В джунглях Колумбии поймали лидера наркокартеля

Понедельник, 25 октября 2021, 00:29
DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Южной Америки - Дайро Антонио Усуга, известный как Отониель - был схвачен в своем убежище в джунглях в Колумбии после охоты с участием сотен солдат и спецслужб США и Великобритании.

Источник: The Guardian, колумбийские СМИ

Детали: Две недели назад сотрудники разведки смогли определить приблизительное местоположение укрытия Усуги в регионе Ураба вблизи границы с Панамой.

По сообщениям колумбийских СМИ, в операции принимали участие более 20 вертолетов, 10 беспилотных беспилотных летательных аппаратов и сотни военнослужащих, которые перекрыли реки и дороги, и военные корабли. Во время захвата гангстера был убит один полицейский.

Президент Колумбии Иван Дуке сравнил арест с убийством Пабло Эскобара в 1993 году, заявив, что "это серьезный удар, нанесенный незаконному обороту наркотиков в этой стране в этом веке". По его словам, "Отониель был самым опасным торговцем наркотиками во всем мире".

Напомним:

  • Дайро Антонио Усуга - глава наркокартеля "Клан дель Гольфо".
  • Усугу обвиняют в контроле большой сети кокаиновых лабораторий и незаконных взлетно-посадочных полос и пристаней для скоростных катеров, используемых для контрабанды наркотиков. Всего было выдано 132 ордера на арест Усуги.
  • Государственный департамент США предложил вознаграждение - 5 млн долларов - за информацию, ведущую к поимке преступника.
  • Колумбийские власти преследовали Усугу около десяти лет.

Темы: наркотики
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