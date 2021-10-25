В джунглях Колумбии поймали лидера наркокартеля

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Южной Америки - Дайро Антонио Усуга, известный как Отониель - был схвачен в своем убежище в джунглях в Колумбии после охоты с участием сотен солдат и спецслужб США и Великобритании.

Источник: The Guardian, колумбийские СМИ

Детали: Две недели назад сотрудники разведки смогли определить приблизительное местоположение укрытия Усуги в регионе Ураба вблизи границы с Панамой.

По сообщениям колумбийских СМИ, в операции принимали участие более 20 вертолетов, 10 беспилотных беспилотных летательных аппаратов и сотни военнослужащих, которые перекрыли реки и дороги, и военные корабли. Во время захвата гангстера был убит один полицейский.

Президент Колумбии Иван Дуке сравнил арест с убийством Пабло Эскобара в 1993 году, заявив, что "это серьезный удар, нанесенный незаконному обороту наркотиков в этой стране в этом веке". По его словам, "Отониель был самым опасным торговцем наркотиками во всем мире".

Напомним: