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На нафтопереробному заводі в Нігерії пролунав вибух, 25 загиблих

Понеділок, 25 жовтня 2021, 01:30
На нафтопереробному заводі в Нігерії пролунав вибух, 25 загиблих
PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

Щонайменше 25 людей, зокрема неповнолітні, загинули в результаті вибуху і пожежі на незаконному нафтопереробному заводі в штаті Риверс в Нігерії.

Джерело: лідер громади Іфеані Омано і місцевий житель Чіквем Годвін в Reuters

Деталі: Особи загиблих наразі не встановлені, але відомо, що загинули люди з кількох громад.

Представник місцевої поліції раніше підтвердив трагедію, але не озвучив кількість постраждалих.

Reuters пише, що незаконна переробка є звичним явищем в багатому на нафту районі дельти в Нігерії, оскільки бідні місцеві жителі використовують трубопроводи для виробництва палива для продажу, аби отримати прибуток.

"Українська правда" в Threads

Теми: Африкапожежа
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