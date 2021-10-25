На нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел взрыв, 25 погибших

По меньшей мере 25 человек, в том числе несовершеннолетние, погибли в результате взрыва и пожара на незаконном нефтеперерабатывающем заводе в штате Риверс в Нигерии.

Источник: лидер общины Ифеани Омано и местный житель Чиквем Годвин в Reuters

Детали: Личности погибших пока не установлены, но известно, что погибли люди из нескольких общин.

Представитель местной полиции ранее подтвердил трагедию, но не озвучил количество пострадавших.

Reuters пишет, что незаконная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе дельты в Нигерии, поскольку бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива для продажи, чтобы получить прибыль.