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Ізраїль анонсував будівництво 1300 нових будинків на окупованому Західному березі

Понеділок, 25 жовтня 2021, 02:30
JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images

Земельне управління Ізраїлю оголосило тендери на будівництво 1355 нових будинків для поселень на окупованому Західному березі, які знаходяться на землі, яку палестинці хочуть забудувати для майбутньої держави.

Джерело: DW, Reuters

Деталі: Нові будинки будуть побудовані в семи населених пунктах. Найбільший проект будівництва - 729 будинків - буде в місті Аріель на півночі Західного берега.

Очікується, що влада також обговорить пропозиції щодо ще 3000 будинків. Представник Держдепартаменту США заявив, що такі кроки можуть посилити напруженість і нашкодити зусиллям з досягнення мирної угоди.

Міністерство закордонних справ Палестини, що базується на Західному березі, заявило, що нові плани врегулювання можуть мати "катастрофічний вплив на шанси на укладення миру на основі рішення про співіснування двох держав, а також на регіональні, американські і міжнародні зусилля по зміцненню довіри між Ізраїлем  і палестинською стороною".

Нагадаємо:

  • Близько 475 тисяч ізраїльських євреїв живуть в поселеннях на Західному березі річки Йордан на землі, яку палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. Селища вважаються незаконними за  міжнародним правом.
  • Підтримувані США мирні переговори між Ізраїлем і палестинцями зірвалися в 2014 році.

Теми: Ізраїль


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