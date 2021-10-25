Израиль анонсировал строительство 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу

Земельное управление Израиля объявило тендеры на строительство 1355 новых домов для поселений на оккупированном Западном берегу, которые находятся на земле, которую палестинцы хотят застроить для будущего государства.

Источник: DW, Reuters

Детали: Новые дома будут построены в семи населенных пунктах. Самый крупный проект строительства - 729 домов - будет в городе Ариэль на севере Западного берега.

Ожидается, что власти также обсудят предложения по еще 3000 домов. Представитель Госдепартамента США заявил, что такие шаги могут усилить напряженность и навредить усилиям по достижению мирного соглашения.

Министерство иностранных дел Палестины, базирующееся на Западном берегу, заявило, что новые планы урегулирования могут иметь "катастрофическое влияние на шансы на заключение мира на основе решения о сосуществовании двух государств, а также на региональные, американские и международные усилия по укреплению доверия между Израилем и палестинской стороной".

Напомним: