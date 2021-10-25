Біля узбережжя Канади загорілося судно з хімікатами

Біля тихоокеанського узбережжя Канади на судні з хімікатами Zim Kingston сталася пожежа: з корабля виходить токсичний газ, 16 людей були евакуйовані з судна.

Джерело: BBC, CBC з посиланням на канадську берегову охорону

Деталі: Судна реагування провели ніч, охолоджуючи зовнішню частину корабля водою, але не змогли загасити полум'я через хімікати.

Офіційні особи заявили, що "немає небезпеки для безпеки" людей на суші.

Судно було на шляху до Ванкувера і знаходилося приблизно у восьми кілометрах від берега, коли загорілося. Горіло 10 контейнерів. На судні – понад 52 тисячі кг хімікатів, що знаходяться в двох з палаючих контейнерів.