У побережья Канады загорелось судно с химикатами

У тихоокеанского побережья Канады на судне с химикатами Zim Kingston произошел пожар: с корабля выходит токсичный газ, 16 человек были эвакуированы с судна.

Источник: BBC, CBC со ссылкой на канадскую береговую охрану

Детали: Суда реагирования провели ночь, охлаждая внешнюю часть корабля водой, но не смогли потушить пламя из-за химикатов.

Официальные лица заявили, что "нет опасности для безопасности" людей на суше.

Судно было на пути в Ванкувер и находилось примерно в восьми километрах от берега, когда загорелось. Горело 10 контейнеров. На судне - более 52 тысяч кг химикатов, находящихся в двух из горящих контейнеров.