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"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за вибух в барі в Уганді

Понеділок, 25 жовтня 2021, 04:35
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух в барі в Уганді
BADRU KATUMBA/AFP via Getty Images

Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за вибух бомби в барі в столиці Уганди - Кампалі , в результаті якого загинула людина.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву групи бойовиків, опубліковану в Telegram

Деталі: "ІДІЛ" повідомила, що деякі з її членів привели в дію вибуховий пристрій в барі, де "збиралися члени і шпигуни уряду Уганди" в Кампалі.

Передісторія:

  • 23 жовтня бомба, забита цвяхами і осколками, була підірвана в барі на околиці Кампали.
  • Зібрана інформація засвідчила, що троє чоловіків, переодягнені клієнтами, відвідали ресторан, підклали поліетиленовий пакет під стіл і пішли за кілька хвилин до вибуху.
  • В результаті вибуху загинула 20-річна офіціантка. Ще три людини отримали поранення, при чому двоє перебували в критичному стані.
  • Президент Йовері Мусевені заявив, що цей напад "здається терористичним актом".

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Теми: вибухтерактАфрика
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