"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за вибух в барі в Уганді

Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за вибух бомби в барі в столиці Уганди - Кампалі , в результаті якого загинула людина.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву групи бойовиків, опубліковану в Telegram

Деталі: "ІДІЛ" повідомила, що деякі з її членів привели в дію вибуховий пристрій в барі, де "збиралися члени і шпигуни уряду Уганди" в Кампалі.

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