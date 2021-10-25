"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за вибух в барі в Уганді
Понеділок, 25 жовтня 2021, 04:35
Терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за вибух бомби в барі в столиці Уганди - Кампалі , в результаті якого загинула людина.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву групи бойовиків, опубліковану в Telegram
Деталі: "ІДІЛ" повідомила, що деякі з її членів привели в дію вибуховий пристрій в барі, де "збиралися члени і шпигуни уряду Уганди" в Кампалі.
Передісторія:
- 23 жовтня бомба, забита цвяхами і осколками, була підірвана в барі на околиці Кампали.
- Зібрана інформація засвідчила, що троє чоловіків, переодягнені клієнтами, відвідали ресторан, підклали поліетиленовий пакет під стіл і пішли за кілька хвилин до вибуху.
- В результаті вибуху загинула 20-річна офіціантка. Ще три людини отримали поранення, при чому двоє перебували в критичному стані.
- Президент Йовері Мусевені заявив, що цей напад "здається терористичним актом".