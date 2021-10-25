"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за взрыв в баре в Уганде
Понедельник, 25 октября 2021, 04:35
Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в баре в столице Уганды - Кампале, в результате которого погиб человек.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление группы боевиков, опубликованную в Telegram
Детали: "ИГИЛ" сообщило, что некоторые из его членов привели в действие взрывное устройство в баре, где "собирались члены и шпионы правительства Уганды" в Кампале.
Предыстория:
- 23 октября бомба, забитая гвоздями и осколками, была взорвана в баре на окраине Кампалы.
- Собранная информация показала, что трое мужчин, переодетые клиентами, посетили ресторан, подложили полиэтиленовый пакет под стол и вышли за несколько минут до взрыва.
- В результате взрыва погибла 20-летняя официантка. Еще три человека получили ранения, причем двое находились в критическом состоянии.
- Президент Йовери Мусевени заявил, что это нападение "кажется террористическим актом".