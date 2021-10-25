"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за взрыв в баре в Уганде

Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в баре в столице Уганды - Кампале, в результате которого погиб человек.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление группы боевиков, опубликованную в Telegram

Детали: "ИГИЛ" сообщило, что некоторые из его членов привели в действие взрывное устройство в баре, где "собирались члены и шпионы правительства Уганды" в Кампале.

Предыстория: