1,5 мільйона щеплень за тиждень: в Україні нова віха ковід-вакцинації

За минулий тиждень в Україні зробили понад 1,5 мільйона щеплень,загальна кількість щеплень наближається до 16 мільйонів.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "За минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень!".

Деталі: 101 331 людину вакциновано проти Covid-19 у неділю 24 жовтня. Одну дозу вакцини отримали 75 240 людей, другу дозу – 26 091 людина.

Від початку вакцинальної кампанії, тобто з 24 лютого, зроблено 15 955 360 щеплень, вакциновано повністю або частково 8 965 694 людини.

Першу дозу вакцини отримали 8 965 692 людини, обидві дози – 6 989 668 людей.

МОЗ наголошує, що 95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані.