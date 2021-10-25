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1,5 мільйона щеплень за тиждень: в Україні нова віха ковід-вакцинації

Понеділок, 25 жовтня 2021, 08:41
Фото Київської міськради

За минулий тиждень в Україні зробили понад 1,5 мільйона щеплень,загальна кількість щеплень наближається до 16 мільйонів.  

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "За минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень!".

Деталі: 101 331 людину вакциновано проти Covid-19 у неділю 24 жовтня. Одну дозу вакцини отримали 75 240 людей, другу дозу – 26 091 людина.

Від початку вакцинальної кампанії, тобто з 24 лютого, зроблено 15 955 360 щеплень, вакциновано повністю або частково 8 965 694 людини.

Першу дозу вакцини отримали 8 965 692 людини, обидві дози – 6 989 668 людей.

МОЗ наголошує, що 95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміямедицина


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