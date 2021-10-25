Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

1,5 мільйона щеплень за тиждень: в Україні нова віха ковід-вакцинації

Понеділок, 25 жовтня 2021, 08:41
1,5 мільйона щеплень за тиждень: в Україні нова віха ковід-вакцинації
Фото Київської міськради

За минулий тиждень в Україні зробили понад 1,5 мільйона щеплень,загальна кількість щеплень наближається до 16 мільйонів.  

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "За минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень!".

Деталі: 101 331 людину вакциновано проти Covid-19 у неділю 24 жовтня. Одну дозу вакцини отримали 75 240 людей, другу дозу – 26 091 людина.

Від початку вакцинальної кампанії, тобто з 24 лютого, зроблено 15 955 360 щеплень, вакциновано повністю або частково 8 965 694 людини.

Першу дозу вакцини отримали 8 965 692 людини, обидві дози – 6 989 668 людей.

МОЗ наголошує, що 95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміямедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: