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1,5 миллиона прививок за неделю: в Украине новая веха ковид-вакцинации

Понедельник, 25 октября 2021, 08:41
1,5 миллиона прививок за неделю: в Украине новая веха ковид-вакцинации
Фото Киевского горсовета

За прошедшую неделю в Украине сделали более 1,5 миллиона прививок, общее количество прививок приближается к 16 миллионам.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "За прошедшую неделю сделано более 1,5 млн прививок!".

Детали: 101 331 человека вакцинировано против Covid-19 в воскресенье 24 октября. Одну дозу вакцины получили 75 240 человек, вторую дозу – 26 091 человек.

С начала прививочной кампании, то есть с 24 февраля, сделано 15 955 360 прививок, привиты полностью или частично 8 965 694 человека.

Первую дозу вакцины получили 8 965 692 человека, обе дозы – 6 989 668 человек.

МОЗ отмечает, что 95% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе были невакцинированные.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемиямедицина
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