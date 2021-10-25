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У Судані спроба держперевороту: військові затримали прем'єра та інших чиновників

Понеділок, 25 жовтня 2021, 10:08
Військові у Хартумі. Фото aa.com.tr

У Судані група військових зробила спробу держперевороту – вранці 25 жовтня затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.

Джерело: Anadoly agency з посиланням на очевидців, Al Arabiya

Дослівно Anadoly agency: "Після затримання лідерів правлячої коаліції в низці районів Хартума (столиця Судану – ред.) спалахнули протестні акції, демонстранти палили шини і заблокували дороги.

Серед затриманих – прем'єр-міністр Хамдук і керівники правлячої коаліції "Альянс за свободу і зміни"". 

Деталі: У Міністерстві інформації Судану повідомили про затримання деяких членів Суверенної ради і міністрів перехідного уряду об’єднаними військовими силами.

Видання зазначає, що інтернет і мобільний зв'язок у країні працюють з перебоями.

Політичні партії Судану після спроби перевороту в країні закликали до громадянської покори, а Суданська асоціація професіоналів – до масових демонстрацій.

За даними Al Arabiya, об'єднані збройні сили, які утримують Хамдока під домашнім арештом, чинили на нього тиск, щоб він зробив заяву на підтримку військового перевороту. А після того, як він відмовився це зробити, його перемістили в невідоме місце.

Також повідомляється, що аеропорт Хартума закритий, а міжнародні рейси призупинені.

Суданське державне телебачення мовить у звичайному режимі.

Від військових поки коментарів не надходило.

Теми: арміяСудан


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