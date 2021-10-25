В Судане попытка госпереворота: военные задержали премьера и других чиновников

В Судане группа военных совершила попытку госпереворота – утром 25 октября задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий – партнеров коалиционного правительства страны.

Источник: Anadoly agency со ссылкой на очевидцев, Al Arabiya

Дословно Anadoly agency: "После задержания лидеров правящей коалиции в ряде районов Хартума (столица Судана – ред.) вспыхнули протестные акции, демонстранты жгли шины и заблокировали дороги.

В числе задержанных – премьер-министр Хамдук и руководители правящей коалиции "Альянс за свободу и перемены"".

جانب من تحرك السودانيين في العاصمة الخرطوم قبل قليل لمعارضة التحركات العسكرية الاخيرة pic.twitter.com/537sVdRsdn — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 25, 2021

Детали: В Министерстве информации Судана сообщили о задержании некоторых членов Суверенного совета и министров переходного правительства объединенными военными силами.

Издание отмечает, что интернет и мобильная связь в стране работают с перебоями.

Политические партии Судана после попытки переворота в стране призвали к гражданскому повиновению, а Суданская ассоциация профессионалов – к массовым демонстрациям.

По данным Al Arabiya, объединенные вооруженные силы, удерживающие Хамдока под домашним арестом, оказывали на него давление, чтобы он сделал заявление в поддержку военного переворота. А после того, как он отказался это сделать, его переместили в неизвестное место.

Также сообщается, что аэропорт Хартума закрыт, а международные рейсы приостановлены.

Суданское государственное телевидение вещает в обычном режиме.

От военных пока комментариев не последовало.