В Судане попытка госпереворота: военные задержали премьера и других чиновников
В Судане группа военных совершила попытку госпереворота – утром 25 октября задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий – партнеров коалиционного правительства страны.
Источник: Anadoly agency со ссылкой на очевидцев, Al Arabiya
Дословно Anadoly agency: "После задержания лидеров правящей коалиции в ряде районов Хартума (столица Судана – ред.) вспыхнули протестные акции, демонстранты жгли шины и заблокировали дороги.
В числе задержанных – премьер-министр Хамдук и руководители правящей коалиции "Альянс за свободу и перемены"".
جانب من تحرك السودانيين في العاصمة الخرطوم قبل قليل لمعارضة التحركات العسكرية الاخيرة pic.twitter.com/537sVdRsdn— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 25, 2021
Детали: В Министерстве информации Судана сообщили о задержании некоторых членов Суверенного совета и министров переходного правительства объединенными военными силами.
Издание отмечает, что интернет и мобильная связь в стране работают с перебоями.
Политические партии Судана после попытки переворота в стране призвали к гражданскому повиновению, а Суданская ассоциация профессионалов – к массовым демонстрациям.
По данным Al Arabiya, объединенные вооруженные силы, удерживающие Хамдока под домашним арестом, оказывали на него давление, чтобы он сделал заявление в поддержку военного переворота. А после того, как он отказался это сделать, его переместили в неизвестное место.
Также сообщается, что аэропорт Хартума закрыт, а международные рейсы приостановлены.
Суданское государственное телевидение вещает в обычном режиме.
От военных пока комментариев не последовало.