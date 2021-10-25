Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МЗС розповіли про стан української парашутистки, яка зірвалась у море в Туреччині

Понеділок, 25 жовтня 2021, 10:57
Фото з сайту haberler.com

Українська парашутистка, яка зірвалась у море під час фестивалю повітряних ігор у Фетхіє, перебуває у задовільному стані, загроз для її життя немає.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що 24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор в місті Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка. Її врятувала турецька берегова охорона, жінку госпіталізували.

"Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає. Українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки", – зазначив Ніколенко.

За його словами, консульство України в Анталії терміново зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що під час фестивалю українка здійснювала одиночний стрибок з 1700-метрової висоти з гори Бабадаг. Однак її парашут з невстановленої причини впав у море.

Теми: Туреччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСмертельна ДТП у Харкові: Infiniti нісся на червоне світло 100 км/год

У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС

фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі

У Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2"

відеоЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищили гармату бойовиків

Новини 26 жовтня: "скіфське золото", дезінформація про наступ ЗСУ

Усі новини...
Туреччина
Турецька ліра обвалилася до нового мінімуму після погроз Ердогана вислати послів 10 країн Заходу
Фінляндія відреагувала на плани Ердогана вислати 10 послів через правозахисника
США хочуть пояснень від Туреччини через висилку послів
Останні новини
02:12
У МВС прокоментували помилки у санкційному списку РНБО
01:14
відеоСмертельна ДТП у Харкові: Infiniti нісся на червоне світло 100 км/год
00:23
Кандидатуру Джемілєва пропонують висунути на Нобелівську премію миру
23:49
У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС
23:09
фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі
22:43
Британський суд відхилив скаргу кремлівських пропагандистів на штраф у 200 тисяч фунтів
22:14
У Байдена впевнені, що не могли б зупинити "Північний потік-2", а лише відтермінувати
21:58
Новини економіки: тариф на газ для українців без постачальника, нові члени правління УЗ
21:41
У Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2"
21:25
Шмигаль пояснив, як теплопостачальники погасять частину боргів перед "Нафтогазом"
Усі новини...