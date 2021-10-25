В МИД рассказали о состоянии украинской парашютистки, которая сорвалась в море в Турции

Украинская парашютистка, которая сорвалась в море во время фестиваля воздушных игр в Фетхие, находится в удовлетворительном состоянии, угроз ее жизни нет.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он напомнил, что 24 октября во время фестиваля воздушных игр в городе Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка. Ее спасла турецкая береговая охрана, женщину госпитализировали.

"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", – отметил Николенко.

По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что во время фестиваля украинка осуществляла одиночный прыжок с 1700-метровой высоты с горы Бабадаг. Однако ее парашют с неустановленной причины упал в море.