Турецька ліра обвалилася до нового мінімуму після погроз Ердогана вислати послів 10 країн Заходу

Турецька ліра обвалилася до нового історичного мінімуму на ранок понеділка 25 жовтня - за день після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани вислати з країни 10 послів західних країн, включно із США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Національна валюта Туреччини коштує 9,8 лір до американського долара, просівши відносно долара ще на 1,3%.

Минулого тижня ліра також встановлювала історичні мінімуми після того, як центробанк Туреччини знизив облікову ставку на 200 базисних пунктів, попри зростання інфляції - що розкритикували економісти та опозиційні політики, пише Reuters.

З початку року турецька ліра знецінилася на 24% до долара США. На кінець вересня курс становив 8,8 лір до долара.

Нагадаємо, у суботу 23 жовтня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що доручив МЗС оголосити персонами нон грата послів 10 країн, включно із США, які закликали Туреччину звільнити активіста Османа Кавалу, нагадуючи про рішення ЄСПЛ на його користь.

У той же час, офіційних кроків з боку Анкари ще не було. Якщо послів все ж вишлють, це може створити найглибшу кризу у відносинах Туреччини із Заходом за останні 19 років.

Османа Кавалу минулого року виправдали за звинуваченнями, пов'язаними з загальнонаціональними антиурядовими протестами в 2013 році, але потім рішення скасували і об'єднали зі звинуваченнями, пов'язаними зі спробою державного перевороту в 2016 році.

Європейський суд з прав людини закликав звільнити Кавалу в 2019 році, заявивши, що його взяття під варту не було підтверджено доказами правопорушення та було здійснено для того, аби змусити його замовчати.