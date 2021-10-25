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Турецкая лира обвалилась до нового минимума после угроз Эрдогана выслать послов 10 стран Запада

Понедельник, 25 октября 2021, 11:43
Турецкая лира обвалилась до нового минимума после угроз Эрдогана выслать послов 10 стран Запада
AFP VIA GETTY IMAGES

Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума на утро понедельника 25 октября - через день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах выслать из страны 10 послов западных стран, включая США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Национальная валюта Турции стоит 9,8 лир к американскому доллару, просев еще на 1,3%.

На прошлой неделе лира также устанавливала исторические минимумы после того, как центробанк Турции снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов, несмотря на рост инфляции - что раскритиковали экономисты и оппозиционные политики, пишет Reuters.

С начала года турецкая лира обесценилась на 24% к доллару США. На конец сентября курс составлял 8,8 лир к доллару.

Напомним, в субботу, 23 октября, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поручил МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США, которые призвали Турцию освободить активиста Османа Кавалу, напоминая о решении ЕСПЧ в его пользу.

В то же время, официальных шагов со стороны Анкары не было. Если послов все же вышлют, это может создать самый глубокий кризис в отношениях Турции с Западом за последние 19 лет.

Османа Кавалу в прошлом году оправдали по обвинениям, связанным с общенациональными антиправительственными протестами в 2013 году, но затем решение отменили и объединили дело с обвинениями, связанными с попыткой государственного переворота в 2016 году.

Европейский суд по правам человека призвал освободить Кавалу в 2019 году, заявив, что его заключение под стражу не было подтверждено доказательствами правонарушения и было сделано для того, чтобы заставить его замолчать.

Темы: ТурцияЭрдоганвалюта
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