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Невідомі підпалили авто колишнього СБівця, керівника генінспекції Офісу генпрокурора

Понеділок, 25 жовтня 2021, 12:09
фото ДСНС

У Харкові невідомі підпалили Lexus заступника керівника генеральної інспекції Офісу генпрокурора Дмитра Калюжного.

Джерело: ДСНС, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними рятувальників, пожежа сталася 24 жовтня після першої години ночі: у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Ньютона, 104 у Харкові загорівся легковик Lexus ЕS 350. Вогонь перекинувся на сусідню автівку Skoda Oktavia. Приблизно за пів години пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав, задню частину автомобіля Lexus та майже весь Skoda врятовано, зазначають пожежники.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 КК "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу".

За даними джерел УП, власник авто, яке підпалили, - Дмитро Калюжний – колишній співробітник Департаменту "К" (управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю) Служби безпеки України, який нині працює в ОГП.

Правоохоронці з'ясовують деталі та мотиви інциденту.

Українська правда
Теми: Харківкримінал


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