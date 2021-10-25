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Подожгли автомобиль бывшего СБУшника, руководителя генинспекции Офиса генпрокурора

Понедельник, 25 октября 2021, 12:09
Подожгли автомобиль бывшего СБУшника, руководителя генинспекции Офиса генпрокурора
фото ГСЧС

В Харькове неизвестные подожгли Lexus заместителя руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрия Калюжного.

Источник: ГСЧС, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным спасателей, пожар произошел 24 октября после часу ночи: во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Ньютона, 104 в Харькове загорелся автомобиль Lexus ЕS 350. Огонь перекинулся на соседнюю машину Skoda Oktavia. Примерно за полчаса пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, заднюю часть автомобиля Lexus и почти вся Skoda спасены, отмечают пожарные.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

По данным источников УП, владеет авто, которое подожгли, - Дмитрий Калюжный - бывший сотрудник Департамента "К" (управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью) Службы безопасности Украины, который сейчас работает в ОГП.

Правоохранители выясняют детали и мотивы инцидента.

Украинская правда

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Темы: Харьковкриминал
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