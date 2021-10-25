У Київ прийшли морози
Понеділок, 25 жовтня 2021, 12:11
У столиці 25 жовтня температура повітря вперше з 13 березня знизилась до -0,5ºС.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: За даними спостережень метеостанції, 25 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5ºС.
Метеорологи відзначають, що це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 13 березня – 219 днів.
Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість "безморозного" періоду - 197 днів.
Кліматологи додали, що офіційний початок зими відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада.
Українська правда