В Киев пришли морозы

В столице 25 октября температура воздуха впервые с 13 марта снизилась до -0,5ºС.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, 25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5ºС.

Метеорологи отмечают, что это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта - 219 дней.

Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность "безморозного" периода - 197 дней.

Климатологи добавили, что официальное начало зимы произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября.