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Синоптики обіцяють суху і прохолодну погоду в Україні

Понеділок, 25 жовтня 2021, 12:16
Фото unsplash.com

У найближчі дві доби в України збережеться суха і прохолодна погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 26 жовтня у країні без опадів, вночі 0-5° морозу, на крайньому сході та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, вдень 8-13° тепла, вітер південний, 3-8 м/с.

У Києві у вівторок без опадів, вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла, вітер південний, 3-8 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура в Києві вдень 26 жовтня була зафіксована в 1945 році – +19,5°, найнижча вночі – 6,5° нижче нуля в 2014 році.

27 жовтня в Україні без опадів, вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому сході 4-9° морозу, вдень 8-13° тепла, у Карпатах 4-9° тепла, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в середу без опадів, вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Теми: погода


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