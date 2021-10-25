Синоптики обіцяють суху і прохолодну погоду в Україні

У найближчі дві доби в України збережеться суха і прохолодна погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр



Деталі: 26 жовтня у країні без опадів, вночі 0-5° морозу, на крайньому сході та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, вдень 8-13° тепла, вітер південний, 3-8 м/с.



У Києві у вівторок без опадів, вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла, вітер південний, 3-8 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура в Києві вдень 26 жовтня була зафіксована в 1945 році – +19,5°, найнижча вночі – 6,5° нижче нуля в 2014 році.



27 жовтня в Україні без опадів, вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому сході 4-9° морозу, вдень 8-13° тепла, у Карпатах 4-9° тепла, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У Києві в середу без опадів, вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

