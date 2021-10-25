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Синоптики обещают сухую и прохладную погоду в Украине

Понедельник, 25 октября 2021, 12:16
Синоптики обещают сухую и прохладную погоду в Украине
Фото unsplash.com

В ближайшие двое суток в Украине сохранится сухая и прохладная погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 26 октября в стране без осадков, ночью 0-5° мороза, на крайнем востоке и высокогорье Карпат 4-9° мороза, днем ​​8-13° тепла, ветер южный, 3-8 м/с.

В Киеве во вторник без осадков, ночью 0-2° мороза, днем ​​около 10° тепла, ветер южный, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура в Киеве днем ​​26 октября была в 1945 году – +19,5°, самая низкая ночью – 6,5° ниже нуля в 2014 году.

27 октября в Украине без осадков, ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем востоке 4-9° мороза, днем ​​8-13° тепла, в Карпатах 4-9° тепла, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью 0-2° мороза, днем ​​около 10° тепла, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Темы: погода
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