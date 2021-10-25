Експерти прогнозують Україні по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді

В Україні прогнозується близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу вже найближчими тижнями.

Джерело: керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24"

Пряма мова Ганиченка: "Потрібно розрізняти різні показники. Перший – це кількість виявлених випадків, тут все залежатиме від рівня тестувань. Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники.

Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу – це абсолютно реалістичний сценарій для України.

Пікове навантаження випадатиме на першу половину листопада. З наступного тижня регіони вже мають активніше входити до червоного рівня епідемічної небезпеки. Це даватиме додаткове стримування і відповідно злам кривої захворюваності. На пік ми вийдемо в першій половині листопада".

Деталі: У Центрі економіки здоров'я КШЕ вважають, що "до 7 тисяч госпіталізованих за добу – це також реалістичний сценарій".

"Зараз ми підходимо до 5 тисяч у будній день. Якщо говорити про медичні ресурси, чи вистачить нинішніх ліжок з киснем, реанімаційних ліжок, то з таким навантаженням, до 7 тисяч госпіталізованих за добу, з додатковим виділенням ліжок хоча б до рівня, який був під час весняної хвилі, медична система в Україні повинна витримати", – сказав Ганиченко.

Він зазначив, що в деяких країнах були спалахи захворюваності, але госпіталізація і смертність не слідували за цими спалахами, бо рівень вакцинації там був значно вищий.

"Тому важливішими показниками є госпіталізація і смертність. Якщо говорити про смертність до кінця 2021 року, то за різними сценаріями ми очікуємо до 92 тисяч померлих – це цифра з самого початку пандемії. Максимальне добове навантаження може досягати до 50% більше, ніж у попередню хвилю", – сказав Ганиченко.