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Эксперты прогнозируют Украине по 30 тысяч ковид-больных в сутки и пик в ноябре

Понедельник, 25 октября 2021, 12:57
Фото AFP

В Украине прогнозируется около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки уже в ближайшие недели.

Источник: руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24"

Прямая речь Ганиченко: "Нужно различать разные показатели. Первый – это количество выявленных случаев, здесь все будет зависеть от уровня тестирования. Мы ожидаем, что уже со следующей недели увидим новые максимальные показатели.

Если говорить о том, чего ожидать к концу 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки – это абсолютно реалистичный сценарий для Украины.

Пиковая нагрузка выпадет на первую половину ноября. Со следующей недели регионы уже должны активнее входить в красный уровень эпидемической опасности. Это даст дополнительное сдерживания и соответственно излом кривой заболеваемости. На пик мы выйдем в первой половине ноября".

Детали: В Центре экономики здоровья КШЭ считают, что "до 7 тысяч госпитализированных за сутки – это также реалистичный сценарий".

"Сейчас мы подходим к 5 тысячам в будний день. Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тысяч госпитализированных за сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать", – сказал Ганиченко.

Он отметил, что в некоторых странах были вспышки заболеваемости, но госпитализация и смертность не следовали за этими вспышками, так как уровень вакцинации там был значительно выше.

"Поэтому важными показателями являются госпитализация и смертность. Если говорить о смертности до конца 2021 года, то по разным сценариям мы ожидаем до 92 тысяч умерших – это цифра с самого начала пандемии. Максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну", – сказал Ганиченко.

Темы: коронавирусCovid-2019
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