У Туреччині затримали 7 російських туристів за підозрою у підпалі лісу

В турецькій Анталії за підозрою в підпалі лісу затримали сімох російських туристів, які йшли туристичним маршрутом "Лікійська стежка".

Про затримання росіян агентству РИА Новости повідомили у російському генконсульстві, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в суботу в районі Чагларджа, коли туристи здійснювали похід запопулярним маршрутом "Лікійська стежка".

"Відповідно до місцевого законодавства органами правопорядку із залученням присяжного перекладача був складений протокол надання свідчень підозрюваних і свідків у справі", - розповів представник російської дипмісії.

У неділю відбулося засідання суду, росіянам безкоштовно надали державних адвокатів, також їх забезпечили перекладом. Суд прийняв рішення на період досудового розслідування обставин інциденту взяти російських туристів під варту.

Самі росіяни заявляють, що побачили на стежці пожежу і намагалися її загасити. Один із туристів написав у Instagram, що вони зателефонували в службу 911, а на шляху їх затримали місцеві жителі і викликали жандармів.

Цього літа на півдні Туреччини сталися масштабні лісові пожежі у 30 провінціях. Разом із кліматичними причинами влада розглядає версію навмисного підпалу.