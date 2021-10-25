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В Турции задержали 7 российских туристов по подозрению в поджоге леса

Понедельник, 25 октября 2021, 13:34
В Турции задержали 7 российских туристов по подозрению в поджоге леса
пожар в Турции иллюстративное фото getty images

В турецкой Анталии по подозрению в поджоге леса задержали семерых российских туристов, которые шли туристическим маршрутом "Ликийская тропа".

О задержании россиян агентству РИА Новости сообщили в российском генконсульстве, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по популярному маршруту "Ликийская тропа".

"Согласно местному законодательству органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу", - рассказал представитель российской дипмиссии.

В воскресенье состоялось заседание суда, россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов, а также их обеспечили переводом. Суд принял решение в период досудебного расследования обстоятельств инцидента взять российских туристов под стражу.

Сами россияне заявляют, что увидели на тропе пожар и пытались его потушить. Один из туристов написал в Instagram, что они позвонили в службу 911, а на пути их задержали местные жители и вызвали жандармов.

Этим летом на юге Турции произошли масштабные лесные пожары в 30 провинциях. Вместе с климатическими причинами власти рассматривают версию умышленного поджога.

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Темы: ТурцияРосcия
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