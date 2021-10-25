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Російські силовики затримали кримських татар під будівлею "суду" в окупованому Сімферополі

Понеділок, 25 жовтня 2021, 13:36
Російські силовики затримали кримських татар під будівлею суду в окупованому Сімферополі
фото: Кримська солідарність

В окупованому Криму силовики знову затримали кримських татар і журналістів біля будівлі підконтрольного Кремлю Кримського гарнізонного суду.

Джерело: Кримська солідарність

Деталі: 25 жовтня проходить апеляція у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір.

Слухачів та журналістів, які перебували біля будівлі суду в Сімферополі, затримують.

У прямих ефірах, знятих кореспондентами "Грані.ру" і "Кримської солідарності", видно, як декілька людей очікували біля воріт Кримського гарнізонного військового суду.

 

Російські поліцейські вимагали від присутніх розійтися, посилаючись нібито на карантинні норми.

Приблизно о 11:20 десятки силовиків в камуфляжі, висунулися в бік слухачів і грубо заштовхали їх у заздалегідь підігнані автобуси маршрутного таксі. Кореспондент, який знімає це на відео, кричить, що він журналіст, перш ніж його схопили правоохоронці.

 

Заповнений тісний автобус імовірно їде в сторону поліцейського відділення. Серед затриманих перебуває координатор "Кримської солідарності" Дилявер Меметов.

Теми: Кримокупаціякримські татари
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