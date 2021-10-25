Російські силовики затримали кримських татар під будівлею "суду" в окупованому Сімферополі
В окупованому Криму силовики знову затримали кримських татар і журналістів біля будівлі підконтрольного Кремлю Кримського гарнізонного суду.
Джерело: Кримська солідарність
Деталі: 25 жовтня проходить апеляція у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір.
Слухачів та журналістів, які перебували біля будівлі суду в Сімферополі, затримують.
У прямих ефірах, знятих кореспондентами "Грані.ру" і "Кримської солідарності", видно, як декілька людей очікували біля воріт Кримського гарнізонного військового суду.
Російські поліцейські вимагали від присутніх розійтися, посилаючись нібито на карантинні норми.
Приблизно о 11:20 десятки силовиків в камуфляжі, висунулися в бік слухачів і грубо заштовхали їх у заздалегідь підігнані автобуси маршрутного таксі. Кореспондент, який знімає це на відео, кричить, що він журналіст, перш ніж його схопили правоохоронці.
Заповнений тісний автобус імовірно їде в сторону поліцейського відділення. Серед затриманих перебуває координатор "Кримської солідарності" Дилявер Меметов.