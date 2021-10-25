Российские силовики задержали крымских татар под зданием "суда" в оккупированном Симферополе

В оккупированном Крыму силовики вновь задержали крымских татар и журналистов возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного суда.

Источник: Крымская солидарность

Детали: 25 октября проходит апелляция по делу "Красногвардейской группы" Хизб ут-Тахрир.

Слушатели и журналисты, находящиеся у здания суда в Симферополе, задерживаются и помещаются в автобус полиции.

В прямых эфирах, снятых корреспондентами "Грани.ру" и "Крымской солидарности" видно, что несколько человек ожидали у ворот Крымского гарнизонного военного суда.

Российские полицейские требовали от собравшихся разойтись, ссылаясь якобы на карантинные нормы.

Примерно в 11:20 ожидающие в стороне десятки силовиков в камуфляже, выдвинулись в сторону слушателей и грубо затолкали их в заранее подогнанные автобусы маршрутного такси. Снимающий происходящее на видео корреспондент, кричит бойцам, что он журналист, прежде чем его схватили правоохранители.

Заполненный тесный автобус предположительно уезжает в сторону полицейского отделения. Среди задержанных вновь числится координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов.