Третє ковід-щеплення: у МОЗ пояснили, кому треба і як комбінувати вакцини 

Додаткове щеплення проти коронавірусу в Україні будуть рекомендувати тим, у кого може бути слабка імунна відповідь на стандартний курс вакцинації, заявив головний санітарний лікар України – заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Джерело: Кузін на брифінгу про системне оновлення холодового обладнання для вакцинації проти Covid в Україні за участю ЮНІСЕФ

Пряма мова: "Минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації. Основне рішення, яке було прийнято, полягає в тому, що сформовані дуже чіткі рекомендації по введенню так званої додаткової дози вакцини проти коронавірусної хвороби: ця додаткова доза буде рекомендована тим людям, які мають імунокомпроментовані або імуносупресивні стани, у тому числі, у яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини.

Скоріше за все, цього тижня ми вже отримаємо офіційне рішення Національної технічної групи експертів і будемо переводити все це у відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я.

Якщо казати в деталях, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили масивну трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани – первинні або набуті. Для цих категорій прописані чіткі рекомендації".

Деталі: За словами Кузіна, також комісія розглядала питання про введення "бустерної" (підсилюючої) дози вакцини проти Covid-19, однак рішення з цього приводу поки не прийняли.

Головний санлікар уточнив, що для третьої дози будуть такі ж рекомендації щодо поєднання вакцин, як і для перших двох доз.

Пряма мова Кузіна: "Поєднання вакцин вже більш-менш врегульовано – і будуть використовуватися стандартні рекомендації, які діють наразі. Дозволено поєднання мРНК вакцин із мРНК вакцинами: тобто Moderna може бути заміщена на другу дозу вакцини Pfizer або навпаки, також вакцина AstraZeneca може бути заміщена мРНК вакциною для другого щеплення.

Для введення третьої додаткової дози буде застосовуватися така ж норма. Буде використовуватися принцип сумісності мРНК-вакцин або векторних із мРНК. По інших конфігураціях зараз відсутні доказові дані щодо безпечності таких поєднань".

Цьому передувало: Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям із імунодефіцитом чи ослабленим імунітетом отримати третю, бустерну дозу вакцини проти Covid-19 із тих, які рекомендовані ВООЗ.