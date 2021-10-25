Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Третья ковид-прививка: в МОЗ объяснили, кому нужна и как комбинировать вакцины

Понедельник, 25 октября 2021, 14:32
Вакцинация, фото с официального портала Киева

Дополнительную прививку против коронавируса в Украине будут рекомендовать тем, у кого может быть слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации, заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Источник: Кузин на брифинга о системном обновлении холодового оборудования для вакцинации против Covid в Украине с участием ЮНИСЕФ

Прямая речь: "На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации. Основное решение, которое было принято, заключается в том, что сформированы очень четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы вакцины против коронавирусной болезни: эта дополнительная доза будет рекомендована тем людям, которые имеют иммунокомпрометированные или иммуносупрессивные состояния, в том числе, у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины.

Скорее всего, на этой неделе мы уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Министерства здравоохранения.

Если говорить в деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили массивную трансплантацию органов, постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния – первичные или приобретенные. Для этих категорий прописаны четкие рекомендации".

Детали: По словам Кузина, также комиссия рассматривала вопрос о введении "бустерной" (усиливающей) дозы вакцины против Covid-19, однако решение по этому поводу пока не приняли.

Главный санврач уточнил, что для третьей дозы будут такие же рекомендации относительно сочетания вакцин, как и для первых двух доз.

Прямая речь Кузина: "Сочетание вакцин уже более или менее урегулировано – и будут использоваться стандартные рекомендации, которые действуют сейчас. Разрешено сочетание мРНК вакцин с мРНК вакцинами: то есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот, также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК вакциной для второй прививки.

Для введения третьей дополнительной дозы будет применяться такая же норма. Будет использоваться принцип совместимости мРНК-вакцин или векторных с мРНК. По другим конфигурациям сейчас отсутствуют доказательные данные относительно безопасности таких сочетаний".

Этому предшествовало: Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям с иммунодефицитом или ослабленным иммунитетом получить третью, бустерную дозу вакцины против Covid-19 из тех, которые рекомендованы ВОЗ.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияМинздравздоровьеCovid-2019эпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция

Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"

Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны

"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

На Донбассе убили украинского военного

Все новости...
вакцинация
Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
В Украине поступит 1,5 млн доз вакцин против гриппа
Во Львове директора гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн за нарушение карантина
Последние новости
04:47
Российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию Штатов – СМИ
03:48
МИД Франция обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми
02:52
Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ
01:59
16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция
01:34
В Одесской области больницы обеспечены кислородом – Минздрав
00:38
фотоОккупанты обстреляли населенные пункты в Луганской области
23:52
фото, видеоВ Сумах застрелили активиста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music исправили карту с "российским" Крымом
22:39
В Швеции третьей дозой будут вакцинировать пожилых людей и медперсонал
22:18
Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"
Все новости...