Третья ковид-прививка: в МОЗ объяснили, кому нужна и как комбинировать вакцины

Дополнительную прививку против коронавируса в Украине будут рекомендовать тем, у кого может быть слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации, заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Источник: Кузин на брифинга о системном обновлении холодового оборудования для вакцинации против Covid в Украине с участием ЮНИСЕФ

Прямая речь: "На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации. Основное решение, которое было принято, заключается в том, что сформированы очень четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы вакцины против коронавирусной болезни: эта дополнительная доза будет рекомендована тем людям, которые имеют иммунокомпрометированные или иммуносупрессивные состояния, в том числе, у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины.

Скорее всего, на этой неделе мы уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Министерства здравоохранения.

Если говорить в деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили массивную трансплантацию органов, постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния – первичные или приобретенные. Для этих категорий прописаны четкие рекомендации".

Детали: По словам Кузина, также комиссия рассматривала вопрос о введении "бустерной" (усиливающей) дозы вакцины против Covid-19, однако решение по этому поводу пока не приняли.

Главный санврач уточнил, что для третьей дозы будут такие же рекомендации относительно сочетания вакцин, как и для первых двух доз.

Прямая речь Кузина: "Сочетание вакцин уже более или менее урегулировано – и будут использоваться стандартные рекомендации, которые действуют сейчас. Разрешено сочетание мРНК вакцин с мРНК вакцинами: то есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот, также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК вакциной для второй прививки.

Для введения третьей дополнительной дозы будет применяться такая же норма. Будет использоваться принцип совместимости мРНК-вакцин или векторных с мРНК. По другим конфигурациям сейчас отсутствуют доказательные данные относительно безопасности таких сочетаний".

Этому предшествовало: Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям с иммунодефицитом или ослабленным иммунитетом получить третью, бустерную дозу вакцины против Covid-19 из тех, которые рекомендованы ВОЗ.