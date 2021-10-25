Від початку року екології України завдали збитків на ₴ 2 мільярди - інспекція

Понад 2 мільярди гривень збитків завдали порушники природоохоронного законодавства довкіллю України з початку 2021 року.

Джерело: голова Держекоінспекції Андрій Мальований

Деталі: За словами Мальованого, впродовж 3 кварталів поточного року Держекоінспекція склала понад 35 тисяч протоколів про адміністративні порушення, притягнувши до відповідальності майже 32 тисячі осіб. За матеріалами ДЕІ відкрито понад 400 кримінальних проваджень.

Найбільше збитків – 50% від загальної суми було завдано земельним ресурсам. Це понад 1 мільярд гривень, що у 2 рази більше, ніж за весь минулий рік. Засмічення та забруднення земель залишається, на жаль, однією з найзбитковіших для довкілля проблем, пояснює голова екоінспеції.

Основна причина цього явища – застарілість та недостатність інфраструктури поводження з відходами у територіальних громадах України. Зокрема, третина полігонів на території нашої держави не відповідає екологічним вимогам. Внаслідок їх переповненості побутове сміття вивозиться у непризначені для цього місця, де спричиняє забруднення ґрунтів, водойм, загибель тварин, наголошує Мальований.

Пряма мова: "Попри проведення реформи з децентралізації, створення інфраструктури поводження з відходами все ще залишається для більшості територіальних громад надскладним завданням. Виправити цю ситуацію дозволить законопроект №2207-1д "Про поводження з відходами", який очікує на ухвалення у другому читанні.

Одна з вимог законопроєкту - створення мережі муніципальних пунктів роздільного збирання для різних видів побутових відходів. Це дозволить гарантувати достатню кількість матеріалів для вторинної переробки, що, своєю чергою, привабить у сферу інвестиції. Бізнес буде зацікавлений у будівництві сміттєпереробних та сміттєспалювальних заводів.

Окрім того, проєкт закону вводить розширену відповідальність виробника - зобов'язання щодо переробки відходів, які утворюються в результаті використання продукції. Це дозволить зменшити навантаження тергромад щодо поводження з відходами.

Сподіваюсь, що ухвалення законопроекту відбудеться вже найближчим часом, і Україна нарешті перейде до сталого поводження з відходами".