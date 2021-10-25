Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від початку року екології України завдали збитків на ₴ 2 мільярди - інспекція

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:21
Від початку року екології України завдали збитків на ₴ 2 мільярди - інспекція
фото зі сторінки Держекоінспекції

Понад 2 мільярди гривень збитків завдали порушники природоохоронного законодавства довкіллю  України з початку 2021 року.

Джерело: голова Держекоінспекції Андрій Мальований

Деталі: За словами Мальованого, впродовж 3 кварталів поточного року Держекоінспекція склала понад 35 тисяч протоколів про адміністративні порушення, притягнувши до відповідальності майже 32 тисячі осіб. За матеріалами ДЕІ відкрито понад 400 кримінальних проваджень.

Найбільше збитків – 50% від загальної суми було завдано земельним ресурсам. Це понад 1 мільярд гривень, що у 2 рази більше, ніж за весь минулий рік. Засмічення та забруднення земель залишається, на жаль, однією з найзбитковіших для довкілля проблем, пояснює голова екоінспеції.

Основна причина цього явища – застарілість та недостатність інфраструктури поводження з відходами у територіальних громадах України. Зокрема, третина полігонів на території нашої держави не відповідає екологічним вимогам. Внаслідок їх переповненості побутове сміття вивозиться у непризначені для цього місця, де спричиняє забруднення ґрунтів, водойм, загибель тварин, наголошує Мальований.

Пряма мова: "Попри проведення реформи з децентралізації, створення інфраструктури поводження з відходами все ще залишається для більшості територіальних громад надскладним завданням. Виправити цю ситуацію дозволить законопроект №2207-1д "Про поводження з відходами", який очікує на ухвалення у другому читанні.

Одна з вимог законопроєкту - створення мережі муніципальних пунктів роздільного збирання для різних видів побутових відходів. Це дозволить гарантувати достатню кількість матеріалів для вторинної переробки, що, своєю чергою, привабить у сферу інвестиції. Бізнес буде зацікавлений у будівництві сміттєпереробних та сміттєспалювальних заводів.

Окрім того, проєкт закону вводить розширену відповідальність виробника - зобов'язання щодо переробки відходів, які утворюються в результаті використання продукції. Це дозволить зменшити навантаження тергромад щодо поводження з відходами.

Сподіваюсь, що ухвалення законопроекту відбудеться вже найближчим часом, і Україна нарешті перейде до сталого поводження з відходами".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: екологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
екологія
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Україна потребує "екологічного Рамштайну"
Російські військові регулярно мінують локації, де утримуються тварини – UAnimals
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: