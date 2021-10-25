С начала года экологии Украины нанесен ущерб на ₴ 2 миллиарда - инспекция

Более 2 миллиардов гривен убытков нанесли нарушители природоохранного законодательства окружающей среде Украины с начала 2021 года.

Источник: председатель Госэкоинспекции Андрей Малёваный

Детали: По словам Малёваного, в течение 3 кварталов текущего года Госэкоинспекция составила более 35 000 протоколов об административных нарушениях, притянув к ответственности почти 32 000 человек. По материалам ГЭИ открыто более 400 уголовных производств.

Наибольший ущерб - 50% от общей суммы был нанесен земельным ресурсам. Это более 1 миллиарда гривен, что в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Засорения и загрязнения земель остается, к сожалению, одной из самых убыточных для окружающей среды проблем, объясняет председатель экоинспеции.

Основная причина этого явления - устарелость и недостаточность инфраструктуры обращения с отходами в территориальных общинах Украины. В частности, треть полигонов на территории нашего государства не соответствует экологическим требованиям. Вследствие их переполненности бытовой мусор вывозится в не предназначенные для этого места, где вызывает загрязнение почв, водоемов, гибель животных, отмечает Малёваный.

Прямая речь: "Несмотря на проведение реформы по децентрализации, создание инфраструктуры обращения с отходами все еще остается для большинства территориальных общин сверхсложной задачей. Исправить эту ситуацию позволит законопроект №2207-1д" Об обращении с отходами", который ожидает принятия во втором чтении.

Одно из требований законопроекта - создание сети муниципальных пунктов раздельного сбора для различных видов бытовых отходов. Это позволит гарантировать достаточное количество материалов для вторичной переработки, что, в свою очередь, привлечет в сферу инвестиции. Бизнес будет заинтересован в строительстве мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.

Кроме того, проект закона вводит расширенную ответственность производителя - обязательства по переработке отходов, образующихся в результате использования продукции. Это позволит уменьшить нагрузку теробщин по обращению с отходами.

Надеюсь, что принятие законопроекта состоится уже в ближайшее время, и Украина наконец перейдет к устойчивому обращению с отходами".