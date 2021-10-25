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Українські хакери "відмили" десятки мільйонів доларів з "Darknet"

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:43
Фото СБУ

Українські правоохоронці та спецслужби США викрили українців, які займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів в мережі Darknet і легалізували десятки мільйонів доларів.

Джерело: Нацполіція, СБУ

Дослівно СБУ: "Для виведення грошей з "тіні" зловмисники організували масштабну схему. Вони ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси".

Деталі: Клієнтами викритих злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку. Серед них були і хакерські угрупування, які діють на території Росії.  

Крім того, українці самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.

 
Фото поліції

Зловмисників викрили у Миколаєві. Під час обшуків у них вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, шкідливі програмно-апаратні засоби, чорнові записи та готівку. 

 
фото поліції 

Наразі правоохоронці аналізують вилучену інформацію для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, зокрема і іноземних замовників махінацій.

Українська правда
Теми: хакериСБУполіція


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