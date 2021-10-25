Украинские хакеры "отмыли" десятки миллионов долларов с "Darknet"

Украинские правоохранители и спецслужбы США разоблачили украинцев, которые занимались "отмыванием" денег для международных хакеров в сети Darknet и легализировали десятки миллионов долларов.

Источник: Нацполиция, СБУ

Дословно СБУ: "Для вывода денег из "тени" злоумышленники организовали масштабную схему. Они прятались под разными никнеймами в сети Darknet, имели много подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы".

Детали: Клиентами уличенных преступников были хакеры, занимающиеся киберворовством и желающие вывести краденое в наличные. Среди них были и хакерские группировки, действующие на территории России.

Кроме того, украинцы самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и воровали из них криптовалюту.

фото полиции

Злоумышленников поймали в Николаеве. Во время обысков у них изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, вредные программно-аппаратные средства, черновые записи и наличные.

фото полиции

Правоохранители анализируют изъятую информацию для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе и иностранных заказчиков махинаций.