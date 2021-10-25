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РНБО виявила пул проросійських телеграм-каналів та їх адміністраторів

Понеділок, 25 жовтня 2021, 17:29
РНБО виявила пул проросійських телеграм-каналів та їх адміністраторів
фото pixabay

Рада національної безпеки й оборони України виявила низку телеграм-каналів, які ширять дезінформацію на користь російської влади.

Джерело: сайт РНБО

Деталі: Йдеться про такі канали:

Klymenko Time;

VESTI;

Шептун;

First;

Новоstnoy,

Юрий Ткачёв;

Андрей Манчук;

КОРНИЛОВ;

Максим Могильницкий;

Вадим Рабинович;

Moroz.Live.

 

За спостереженнями ради, основним наративом цих ресурсів є "приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають "переворотом".

В РНБО з’ясували, що "Klymenko Time" належить колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, а "Vesti" (канал видання Vesti.ua) очолює цивільна дружина Клименка – Ольга Семченко.

Канали "Шептун" та "First" адмініструються користувачем "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ, ця особа приймає замовлення на публікацію матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі телеграм-каналів.

За даними джерела УП, цією особою є Артем Давидченко - один з організаторів протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року зі сторони представників "Антимайдану". Він зараз в розшуку.

"@A_menejer", окрім вже загаданих каналів, адмініструє відомі проросійські канали "Легитимный", "Резидент" та "ЗеРада".

РНБО перехопило переписку Давидченка, де він отримує замовлення на пропаганду.

 

Названі канали разом зі своїми каналами-супутниками знаходяться в одному проросійському пулі, всередині якого є низка дружніх до них каналів, які активно поширюють публікації "Klymenko Time".

Дослівно РНБО: "Канали належать до пулу О. Клименка або напряму куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, щопостійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань та перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, що підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, "поважніший" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, що замасковані під так звану "українську опозицію".

 

Українська правда

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Теми: РНБОсоцмережіКлименкоРосіяпропаганда
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