РНБО виявила пул проросійських телеграм-каналів та їх адміністраторів
Рада національної безпеки й оборони України виявила низку телеграм-каналів, які ширять дезінформацію на користь російської влади.
Джерело: сайт РНБО
Деталі: Йдеться про такі канали:
Klymenko Time;
VESTI;
Шептун;
First;
Новоstnoy,
Юрий Ткачёв;
Андрей Манчук;
КОРНИЛОВ;
Максим Могильницкий;
Вадим Рабинович;
Moroz.Live.
За спостереженнями ради, основним наративом цих ресурсів є "приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають "переворотом".
В РНБО з’ясували, що "Klymenko Time" належить колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, а "Vesti" (канал видання Vesti.ua) очолює цивільна дружина Клименка – Ольга Семченко.
Канали "Шептун" та "First" адмініструються користувачем "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ, ця особа приймає замовлення на публікацію матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі телеграм-каналів.
За даними джерела УП, цією особою є Артем Давидченко - один з організаторів протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року зі сторони представників "Антимайдану". Він зараз в розшуку.
"@A_menejer", окрім вже загаданих каналів, адмініструє відомі проросійські канали "Легитимный", "Резидент" та "ЗеРада".
РНБО перехопило переписку Давидченка, де він отримує замовлення на пропаганду.
Названі канали разом зі своїми каналами-супутниками знаходяться в одному проросійському пулі, всередині якого є низка дружніх до них каналів, які активно поширюють публікації "Klymenko Time".
Дослівно РНБО: "Канали належать до пулу О. Клименка або напряму куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, щопостійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань та перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, що підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, "поважніший" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, що замасковані під так звану "українську опозицію".