СНБО вычислил пул пророссийских телеграм-каналов и их администраторов

Совет национальной безопасности и обороны Украины выявил ряд телеграм-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу российских властей.

Источник: сайт СНБО

Детали: Речь идет о таких каналах:

Klymenko Time;

VESTI;

Шептун;

First;

Новоstnoy;

Юрий Ткачёв;

Андрей Манчук;

КОРНИЛОВ;

Максим Могильницкий;

Вадим Рабинович;

Moroz.Live.

По наблюдениям совета, основным нарративом этих ресурсов является "унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют "переворотом".

В СНБО выяснили, что "Klymenko Time" принадлежит бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко, а "Vesti" (канал издания Vesti.ua) возглавляет гражданская жена Клименко - Ольга Семченко.

Каналы "Шептун" и "First" администрируются пользователем "@A_menejer" (он же @A_manager2 и @Arhangel). Согласно данным СБУ, это лицо принимает заказы на публикацию материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети телеграмм-каналов.

По данным источника УП, этим лицом является Артем Давыдченко - один из организаторов противостояний в Одессе 2 мая 2014 года с стороны представителей "Антимайдана". Он сейчас в розыске.

"@A_menejer", кроме уже упомянутых каналов, администрирует известные пророссийские каналы "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада".

СНБО перехватил переписку Давыдченко, где он получает заказ на пропаганду.

Названные каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных к ним каналов, которые активно распространяют публикации "Klymenko Time".

Дословно СНБО: "Каналы входят в пул А. Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на более крупный, и, соответственно, "более уважаемый" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированными под так называемую "украинскую оппозицию".