У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

У Києві за тиждень захворюваність на гострі респіраторні захворювання зросла на 29%.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У столиці за 42-й тиждень 2021 року зареєстровано 20386 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 13,8%. Наразі показник захворюваності становить 688,2".

Деталі: Вказано, що загалом у Києві спостерігається зростання захворюваності на 29,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8193 (зростання на 9,9%), дорослих – 12193 особи (зростання на 46,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 40,2%, а на попередньому тижні – 47,2%. Із них 50,2% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4116 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізували 2021 особу, із них 224 дитини.