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В Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

Понедельник, 25 октября 2021, 17:45

В Киеве за неделю заболеваемость острыми респираторными заболеваниями выросла на 29%.

Источник: КГГА

Дословно: "В столице за 42-ю неделю 2021 года зарегистрировано 20386 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 13,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 688,2".

Детали: Указано, что всего в Киеве наблюдается рост заболеваемости на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 8193 (рост на 9,9%), взрослых - 12193 человека (рост на 46,2%).

В структуре заболеваемости дети составляют 40,2%, а на предыдущей неделе - 47,2%. Из них 50,2% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4116 случаев.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировали 2021 человек, из них 224 ребенка.

Украинская правда
Темы: Киев
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