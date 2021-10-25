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У Криму під будівлею "суду" масові затримання активістів та адвокатів кримських татар

Понеділок, 25 жовтня 2021, 19:01
У Криму під будівлею суду масові затримання активістів та адвокатів кримських татар
силовики окупантів, фото ілюстративне

В окупованому Росією Криму знову відбуваються масові затримання кримських татар – серед тих, кого схопили, активісти, кореспонденти та адвокат.

Джерело: Представництво президента України в АР Крим

Дослівно: "25 жовтня у місті Сімферополь російські силовики незаконно затримали кримськотатарських активістів під будівлею окупаційного "Кримського гарнізонного воєнного суду" підконтрольного РФ та адвокатів, які надавали їм захист.

Активісти зібралися, щоб почути адвокатів, які по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

Серед затриманих: координатор "Кримської солідарності" Ділявер Меметов та кореспонденти "Кримської солідарності" — Зідан Аджікелямов, Руслан Параламов і Длявер Ібрагімов".

Деталі: Зазначається, що на адвоката кримських татар Едема Семедляєва склали протокол за російською статтею "Непокора розпорядженню співробітника поліції" що в українському відомстві назвали прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності та позбавлення права на захист затриманих.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосіякримські татари
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