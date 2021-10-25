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В Крыму под зданием "суда" массово задерживали активистов и адвокатов крымских татар

Понедельник, 25 октября 2021, 19:01
В Крыму под зданием суда массово задерживали активистов и адвокатов крымских татар
силовики оккупантов, фото иллюстративное

В оккупированном Россией Крыму снова происходят массовые задержания крымских татар - среди тех, кого схватили, активисты, корреспонденты и адвокат.

Источник: Представительство президента Украины в АР Крым

Дословно: "25 октября в городе Симферополь российские силовики незаконно задержали крымскотатарских активистов под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда" подконтрольного РФ и адвокатов, которые предоставляли им защиту.

Активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Среди задержанных: координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов и корреспонденты "Крымской солидарности" - Зидан Аджикелямов, Руслан Параламов и Длявер Ибрагимов".

Детали: Отмечается, что на адвоката крымских татар Эдема Семедляева составили протокол по российской статье "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции", что в украинском ведомстве назвали прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности и лишение права на защиту задержанных.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcиякрымские татары
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