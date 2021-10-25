В Крыму под зданием "суда" массово задерживали активистов и адвокатов крымских татар
В оккупированном Россией Крыму снова происходят массовые задержания крымских татар - среди тех, кого схватили, активисты, корреспонденты и адвокат.
Источник: Представительство президента Украины в АР Крым
Дословно: "25 октября в городе Симферополь российские силовики незаконно задержали крымскотатарских активистов под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда" подконтрольного РФ и адвокатов, которые предоставляли им защиту.
Активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".
Среди задержанных: координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов и корреспонденты "Крымской солидарности" - Зидан Аджикелямов, Руслан Параламов и Длявер Ибрагимов".
Детали: Отмечается, что на адвоката крымских татар Эдема Семедляева составили протокол по российской статье "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции", что в украинском ведомстве назвали прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности и лишение права на защиту задержанных.