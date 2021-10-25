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Суд наказал воров: должны прочитать Шевченко и Марка Твена

Понедельник, 25 октября 2021, 20:03
Суд наказал воров: должны прочитать Шевченко и Марка Твена

В Одессе судья признал виновными двух молодых 19 и 23 лет в краже магнитолы и приговорил им читать произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

Источник: Единый реестр судебных решений

Детали: В Одессе судили двух людей - 19-летнего женатого семьянина с ребенком и его 23-летнего сообщника.

Им выбрали условное наказание на год, а также обязали прочитать "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, "Белый Клык" Джека Лондона и "Проходят дни, проходят ночи ..." Тараса Шевченко.

 

Согласно материалам дела, старший парень учился в интернате, мать не знал, а у отца другая семья. Подсудимый работает в селе разнорабочим.

Младший имеет неполное среднее образование, живет с мамой и отчимом в многодетной семье, имеет троих младших братьев. Не обучался, сразу пошел работать - работает разнорабочим и обеспечивает свою семью. Оба не были судимы.

Следствие признало, что они "не являются общественно опасными, которые способны на системное совершение уголовных преступлений".

Во время допроса стало известно, что инициатором был старший из них. Ему нужны были деньги, чтобы добраться до Белгород-Днестровского, где ему оформляли документы в сельсовете на жилье. В этом доме он сейчас собственноручно делает ремонт.

В то время он работал на многоэтажке в Одессе, где ему платили около 500 грн в неделю. Когда пришло время зарплаты - ему ее не выдали, а прораб ответил, что их потратил на свои нужды.

Дословно: "Допрашивая обвиняемых в судебном заседании, судом установлено, что они фактически по своему развитию, еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст. Отвечая на вопрос сторон и суда, обвиняемый ЛИЧНОСТЬ_1 явно не понимает всех последствий возможной уголовной ответственности за совершение правонарушения против собственности. В целом отношения собственности для обоих обвиняемых является определенной пробелом в знаниях. И это неудивительно, поскольку воспитанием обоих обвиняемых, очевидно, занимались не в достаточной мере.

Об этом свидетельствует, в том числе язык, построение предложений, малый словарный запас слов, сами высказывания, создание сложных предложений для объяснения своих мыслей, точнее отсутствие возможности и даже способности построения в уме сложного предложения. Об определенной детском, почти неразумном для взрослого человека поведении свидетельствует также и обстоятельства правонарушения, которые показывают, что совершение кражи обвиняемыми происходило при наличии с собой всех документом, удостоверяющих личность каждого (паспорта и другие документы). При этом указанные документы были оставлены в рюкзаке на месте совершения правонарушения".

Украинская правда
Темы: Одессасуд
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