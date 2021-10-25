Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон у розмові з Путіним нагадав про важливість суверенітету України

Понеділок, 25 жовтня 2021, 21:53

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним наголосив на важливості дотримання суверенітету України.

Про це йдеться в заяві офісу британського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що нинішні відносини Британії з Росією не ті, що нам потрібні. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні труднощі, в тому числі у зв'язку з отруєнням у Солсбері у 2018 році", - йдеться в заяві.

На сайті Кремля вказується, що "Путін докладно виклав підхід Росії до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту при безумовному виконанні Мінських домовленостей".

Джонсон сказав, що як постійні члени Ради Безпеки ООН і великі світові економіки, Британія і Росія несуть відповідальність за спільну роботу з метою вирішення спільних проблем, таких як зміна клімату, і дотримання міжнародних угод, таких як ядерний договір з Іраном.

"Лідери також обговорили поточну ситуацію в Афганістані. Прем'єр-міністр наголосив на важливості того, щоб будь-яке визнання талібів залежало від їх поведінки, включаючи повагу до прав людини", - йдеться в заяві.

Теми: УкраїнаДонбасвійнаРосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Україна
Румунія приєдналася до "гарантій безпеки" для України
Розвідка опублікувала секретну доповідь для Кремля про те, як РФ зривала зернову угоду 
У Держдепі уточнили слова Блінкена про площу звільнених територій України
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: