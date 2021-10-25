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Джонсон у розмові з Путіним нагадав про важливість суверенітету України

Понеділок, 25 жовтня 2021, 21:53

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним наголосив на важливості дотримання суверенітету України.

Про це йдеться в заяві офісу британського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що нинішні відносини Британії з Росією не ті, що нам потрібні. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні труднощі, в тому числі у зв'язку з отруєнням у Солсбері у 2018 році", - йдеться в заяві.

На сайті Кремля вказується, що "Путін докладно виклав підхід Росії до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту при безумовному виконанні Мінських домовленостей".

Джонсон сказав, що як постійні члени Ради Безпеки ООН і великі світові економіки, Британія і Росія несуть відповідальність за спільну роботу з метою вирішення спільних проблем, таких як зміна клімату, і дотримання міжнародних угод, таких як ядерний договір з Іраном.

"Лідери також обговорили поточну ситуацію в Афганістані. Прем'єр-міністр наголосив на важливості того, щоб будь-яке визнання талібів залежало від їх поведінки, включаючи повагу до прав людини", - йдеться в заяві.

Теми: УкраїнаДонбасвійнаРосіяБританія


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