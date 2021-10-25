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Джонсон в разговоре с Путиным напомнил о важности суверенитета Украины

Понедельник, 25 октября 2021, 21:53

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность соблюдения суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении офиса британского премьера, сообщает "Европейская правда".

"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, что нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе в связи с отравлением в Солсбери в 2018 году", - говорится в заявлении.

На сайте Кремля указывается, что "Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей".

Джонсон сказал, что как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупные мировые экономики, Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата, и соблюдение международных соглашений, таких как ядерный договор с Ираном.

"Лидеры также обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов зависело от их поведения, включая уважение прав человека", - говорится в заявлении.

Темы: УкраинаДонбассвойнаРосcияВеликобритания
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