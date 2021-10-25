Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від -6° до +18°: синоптики показали погоду до кінця місяця

Понеділок, 25 жовтня 2021, 22:29
Від -6° до +18°: синоптики показали погоду до кінця місяця

У вівторок, 26 жовтня, в Україні збережеться суха погода з нічними морозами.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 26 жовтня невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу; вдень 8-13° тепла.

У Києві та Київській області 26 жовтня опадів не очікується. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

У наступні два дні, 27-28 жовтня, в Україні мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер південний з переходом на західний та північно-західний (на південному сході переважно східний), 5-10 мс.

Температура вночі 27 жовтня від 2° тепла до 3° морозу, на Луганщині 4-9° морозу, 28 жовтня 0-5° тепла, в Карпатському регіоні, східних та південно-східних областях місцями 1-6° морозу; вдень 8-13° тепла, в західних та південних областях місцями 15-17°.

У столичному регіоні 27-28 жовтня без опадів. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 27 жовтня від 2° тепла до 3° морозу, 28 жовтня 0-5° тепла; вдень 8-13°.

Впродовж 29-30 жовтня синоптики обіцяють в Україні суху погоду з невеличким потеплінням. Зокрема, температура вночі 2-8° тепла (в Карпатах від 4° тепла до 1° морозу), вдень 9-15° тепла, в західних областях 13-18°.

У Києві 29-30 жовтня без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: