От -6° до +18°: синоптики показали погоду до конца месяца

Во вторник, 26 октября, в Украине сохранится сухая погода с ночными морозами.

Детали: 26 октября небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза; днем 8-13° тепла.

В Киеве и Киевской области 26 октября осадки не ожидаются. Температура ночью в столице 0-2° мороза, днем ​​около 10° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем ​​8-13° тепла.

В последующих два дня, 27-28 октября, в Украине переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер южный с переходом в западный и северо-западный (на юго-востоке преимущественно восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 27 октября от 2° тепла до 3° мороза, на Луганщине 4-9° мороза, 28 октября 0-5° тепла, в Карпатском регионе, восточных и юго-восточных областях местами 1-6° мороза; днем 8-13° тепла, в западных и южных областях местами 15-17°.

В столичном регионе 27-28 октября без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 27 октября от 2° тепла до 3° мороза, 28 октября 0-5° тепла; днем 8-13°.

В течение 29-30 октября синоптики обещают в Украине сухую погоду с небольшим потеплением. В частности, температура ночью 2-8° тепла (в Карпатах от 4° тепла до 1° мороза), днем ​​9-15° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 29-30 октября без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°.